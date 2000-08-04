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В Хмельницком горе-мать пыталась сдать детей в аренду. Видео
Мать пообещала своим сыновьям "летний лагерь" в соседней области. Теперь ей грозит до 15 лет тюрьмы.
Правоохранители задержали в Хмельницком 32-летнюю женщину из Винницкой области, которая собиралась сдать двух своих сыновей (2 и 6 лет) в аренду для попрошайничества. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
За двух детей женщина планировала получить 15 тысяч гривен за три дня, после чего намеревалась продлить соглашение. Мать сказал сыновьям, что они поедут в "летний лагерь".
"Задержали мать во время получения ею части средств в размере 5 тысяч гривен. Также злоумышленница написала расписку о том, что добровольно передает детей и никаких претензий не имеет", – рассказали в полиции.
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Детей забрали на обследование в больницу. В отношении женщины начато уголовное производство по статье о торговле людьми или другом незаконном соглашение относительно человека (ч.3 ст.149 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Правоохранители задержали в Хмельницком 32-летнюю женщину из Винницкой области, которая собиралась сдать двух своих сыновей (2 и 6 лет) в аренду для попрошайничества. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
За двух детей женщина планировала получить 15 тысяч гривен за три дня, после чего намеревалась продлить соглашение. Мать сказал сыновьям, что они поедут в "летний лагерь".
"Задержали мать во время получения ею части средств в размере 5 тысяч гривен. Также злоумышленница написала расписку о том, что добровольно передает детей и никаких претензий не имеет", – рассказали в полиции.
Читайте также: В Хмельницком горе-мать хотела продать своего ребенка
Детей забрали на обследование в больницу. В отношении женщины начато уголовное производство по статье о торговле людьми или другом незаконном соглашение относительно человека (ч.3 ст.149 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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