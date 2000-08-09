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В Румынии полиция использовала газ против протестующих. Видео

В Румынии полиция использовала газ против протестующих. Видео Результатом протестов стали 36 пострадавших.

Во время антиправительственных протестов в столице Румынии между демонстрантами и полицией произошли столкновения, правоохранители применили слезоточивый газ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.

Участники акции собрались в Бухаресте на площади перед зданием правительства, требуя отставки правительства и проведения досрочных выборов. Они заблокировали движение транспорта и пытались снести забор. Протестующие бросали в полицейских бутылки и другие предметы.

В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

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В результате столкновений пострадали 36 человек, в том числе двое правоохранителей - у одного из них ушибы, у другого перелом пальца на руке. У большинства пострадавших протестующих - раздражение глаз.

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 Теги: Румыния, протесты

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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