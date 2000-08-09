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В Киеве открыли необычную выставку картин. Видео

В Киеве открыли необычную выставку картин. Видео Мероприятие продлится на протяжении 10 дней.

В киевском Доме художника звучали турецкие мотивы – здесь открылась выставка «Краски мира», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

На выставке были представлены работы украинских художников, которые рисовали турецкие сюжеты: море, минареты, восточных красавиц.

Организатором выставки выступила общественная организация «Барви життя», а поддержку оказало посольство Турции в Украине.

«Посольство Турции и мэрия города Кушидасы взялись поддержать эту выставку, они выберут три наилучших работы, и художники поедут в Турцию на 5 дней, чтобы набраться впечатлений и отдохнуть», - рассказала глава ОО «Барви життя» Лидия Гончаренко.

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Выставка будет доступна 10 дней. Вход – свободный.

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 Теги: Киев, выставка

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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