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В Киеве открыли необычную выставку картин. Видео
Мероприятие продлится на протяжении 10 дней.
В киевском Доме художника звучали турецкие мотивы – здесь открылась выставка «Краски мира», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
На выставке были представлены работы украинских художников, которые рисовали турецкие сюжеты: море, минареты, восточных красавиц.
Организатором выставки выступила общественная организация «Барви життя», а поддержку оказало посольство Турции в Украине.
«Посольство Турции и мэрия города Кушидасы взялись поддержать эту выставку, они выберут три наилучших работы, и художники поедут в Турцию на 5 дней, чтобы набраться впечатлений и отдохнуть», - рассказала глава ОО «Барви життя» Лидия Гончаренко.
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Выставка будет доступна 10 дней. Вход – свободный.
В киевском Доме художника звучали турецкие мотивы – здесь открылась выставка «Краски мира», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
На выставке были представлены работы украинских художников, которые рисовали турецкие сюжеты: море, минареты, восточных красавиц.
Организатором выставки выступила общественная организация «Барви життя», а поддержку оказало посольство Турции в Украине.
«Посольство Турции и мэрия города Кушидасы взялись поддержать эту выставку, они выберут три наилучших работы, и художники поедут в Турцию на 5 дней, чтобы набраться впечатлений и отдохнуть», - рассказала глава ОО «Барви життя» Лидия Гончаренко.
Читайте также: Сестра Олега Сенцова прокомментировала состояние режиссера. Видео
Выставка будет доступна 10 дней. Вход – свободный.
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