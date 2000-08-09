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Под Авдеевкой прошел тяжелый затяжной бой. Видео

Под Авдеевкой прошел тяжелый затяжной бой. Видео Украинские военные рассказали о длительном обстреле со стороны противника.

Оккупанты на протяжении трех часов били по укреплениям ВСУ у Авдеевки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.

К трехчасовому обстрелу позиций ВСУ противник готовился на протяжении дня - говорят украинские солдаты. Изначально, враг стрелял по защитникам Авдеевки из укрытия, которое обустроил в бетонном основании моста. Потом оккупанты начали обстрел со всего вооружения, которое у них было.

Противник стрелял по укреплениям пулями 12,7 калибра, пробивавшими бетонные стены - рассказывают бойцы ВСУ.

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Несмотря на такие атаки, украинские военные будут до конца удерживать оборону в авдеевской промзоне.

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 Теги: Авдеевка, бой, видео

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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