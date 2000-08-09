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Дочери известного актера снялись в рекламе Fendi. Видео

Дочери известного актера снялись в рекламе Fendi. Видео 22-летняя Клара и 16-летняя Эстер МакГрегор стали героинями рекламной кампании.

Юбилейный, 10-й год знаменитой сумки Peekaboo итальянский бренд Fendi отмечает в компании дочек актера Юэна МакГрегора. В рекламном ролике Клара и Эстер показывают, как проходит их день, под песню Канье Уэста, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

В видео девушки одеты почти в идентичные наряды - миди-юбки и рубашки свободного кроя. Акцент, разумеется, сделан на сумках.

К слову, для Клары это уже не первый опыт работы моделью. Ранее 22-летняя девушка уже участвовала в показе Dolce&Gabbana, а также снималась для Playboy. А вот у 16-летней Эстер опыта в съемках меньше. Она посвящает себе музыке.

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Но, согласись, девушки отлично справились с этой рекламной кампанией. Быть может, Белле и Джиджи Хадид придется скоро подвинуться?

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 Теги: Fendi, МакГрегор

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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