Раздел: Видеоновости
Дочери известного актера снялись в рекламе Fendi. Видео
22-летняя Клара и 16-летняя Эстер МакГрегор стали героинями рекламной кампании.
Юбилейный, 10-й год знаменитой сумки Peekaboo итальянский бренд Fendi отмечает в компании дочек актера Юэна МакГрегора. В рекламном ролике Клара и Эстер показывают, как проходит их день, под песню Канье Уэста, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
В видео девушки одеты почти в идентичные наряды - миди-юбки и рубашки свободного кроя. Акцент, разумеется, сделан на сумках.
К слову, для Клары это уже не первый опыт работы моделью. Ранее 22-летняя девушка уже участвовала в показе Dolce&Gabbana, а также снималась для Playboy. А вот у 16-летней Эстер опыта в съемках меньше. Она посвящает себе музыке.
Читайте также: В Румынии полиция использовала газ против протестующих. Видео
Но, согласись, девушки отлично справились с этой рекламной кампанией. Быть может, Белле и Джиджи Хадид придется скоро подвинуться?
Юбилейный, 10-й год знаменитой сумки Peekaboo итальянский бренд Fendi отмечает в компании дочек актера Юэна МакГрегора. В рекламном ролике Клара и Эстер показывают, как проходит их день, под песню Канье Уэста, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
В видео девушки одеты почти в идентичные наряды - миди-юбки и рубашки свободного кроя. Акцент, разумеется, сделан на сумках.
К слову, для Клары это уже не первый опыт работы моделью. Ранее 22-летняя девушка уже участвовала в показе Dolce&Gabbana, а также снималась для Playboy. А вот у 16-летней Эстер опыта в съемках меньше. Она посвящает себе музыке.
Читайте также: В Румынии полиция использовала газ против протестующих. Видео
Но, согласись, девушки отлично справились с этой рекламной кампанией. Быть может, Белле и Джиджи Хадид придется скоро подвинуться?
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
413
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные фотки из серии «За секунду до»
- В Херсонский порт зашло российское судно из санкционного списка СНБО
- Смешные комиксы для тех, кто умеет веселиться
- Мини-катастрофы, над которыми стоит просто посмеяться
- Забавные проблемы современной молодежи
- Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
- Ситуация на Донбассе: один военный получил осколочное ранение
- Веселые твиты от людей с отменным чувством юмора
- В Сети высмеяли «приключения» российского лайнера у берегов Крыма
- Вся правда об украинском футболе
- Пародия на клип «Время и Стекло» покорила YouTube
- Собака, имитирующая крик динозавра, покорила Сеть
- Щодо ситуації навколо Оксани Марченко
- Баскетболист умудрился закинуть мяч в кольцо с самолета
- Лисичанская ТЭЦ: прочитал и прослезился
- Зато тело дышит: выпущен нелепый свитер за 940 долларов
- Пропавший в зоне ООС военный погиб в бою
- Підсумки президентства Леоніда Кучми
- В Сети оригинально поставили на место любимого журналиста Путина
- Леониду Кучме – 80
- Три вопроса о границе пенсионного возраста в России
- Находчивый муж притворился мертвым, чтобы не давать жене деньги
- В Сети появился первый снимок новой украинской гаубицы
- Казантип отдыхает: пьяный парень насмешил нелепым танцем
- Росія щомісяця проводить ротацію на Донбасі
- Сеть в восторге от крокодила, обожающего водные процедуры
- Почему жители Грузии не ненавидят россиян
- В Сети высмеяли реакцию росСМИ на падение рубля
- Американские санкции: предварительные «ласки»
- Поймали на горячем: муравей «ограбил» ювелирный магазин
Оставьте свой комментарий