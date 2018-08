В Сети показали, что представят украинцы на фестивале Burning Man 2018 . Видео

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Украинский проект Time To Say Goodbye в этом году будет представлен на известном фестивале независимого искусства Burning Man, который ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок (Невада, США), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф На Burning Man 2018 будет представлена арт-инсталляция художника Алексея Сая. Создатели экспозиции создадут 25-метровый туннель, сделанный из офисного потолка и ламп с ярким светом в конце тоннеля. "Этот свет символизирует путь к клинической смерти в офисе", – объясняет автор.Цель инсталляции – показать современное украинское искусство 70-тысячной публике, которая приезжает на Burning Man из всего мира. Впервые экспозицию под названием "Time To Say Goodbye" показали в Художественном Арсенале еще в 2011 году.Теперь украинская команда адаптирует ее для демонстрации в пустынных условиях и для реализации проекта проводит краудфандингову кампанию.