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В Сети показали, что представят украинцы на фестивале Burning Man 2018 . Видео
В этом году на фестивале независимого искусства Burning Man Украина покажет арт-инсталляцию Алексея Сая.
Украинский проект Time To Say Goodbye в этом году будет представлен на известном фестивале независимого искусства Burning Man, который ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок (Невада, США), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
На Burning Man 2018 будет представлена арт-инсталляция художника Алексея Сая. Создатели экспозиции создадут 25-метровый туннель, сделанный из офисного потолка и ламп с ярким светом в конце тоннеля. "Этот свет символизирует путь к клинической смерти в офисе", – объясняет автор.
Цель инсталляции – показать современное украинское искусство 70-тысячной публике, которая приезжает на Burning Man из всего мира. Впервые экспозицию под названием "Time To Say Goodbye" показали в Художественном Арсенале еще в 2011 году.
Читайте также: На фестивале в Киеве выступит известная британская группа
Теперь украинская команда адаптирует ее для демонстрации в пустынных условиях и для реализации проекта проводит краудфандингову кампанию.
Украинский проект Time To Say Goodbye в этом году будет представлен на известном фестивале независимого искусства Burning Man, который ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок (Невада, США), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
На Burning Man 2018 будет представлена арт-инсталляция художника Алексея Сая. Создатели экспозиции создадут 25-метровый туннель, сделанный из офисного потолка и ламп с ярким светом в конце тоннеля. "Этот свет символизирует путь к клинической смерти в офисе", – объясняет автор.
Цель инсталляции – показать современное украинское искусство 70-тысячной публике, которая приезжает на Burning Man из всего мира. Впервые экспозицию под названием "Time To Say Goodbye" показали в Художественном Арсенале еще в 2011 году.
Читайте также: На фестивале в Киеве выступит известная британская группа
Теперь украинская команда адаптирует ее для демонстрации в пустынных условиях и для реализации проекта проводит краудфандингову кампанию.
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