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"Караваны" грузовиков из России незаконно пересекают границу Украины. Видео
Грузовики РФ незаконно пересекли границу Украины на Донбассе
Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые ночью пересекали границу России с Украиной в районе, где нет контрольно-пропускных пунктов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главное
Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
На Youtube-канале ОБСЕ опубликованы избранные кадры видео, снятого 7 августа с помощью БПЛА.
Так, 7 августа в 22.15 БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил колонну из восьми шестиколесных грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками, которые двигалась на восток по дороге возле населенный пункт Чистяковое, который находится не под контролем Украины.
Около населенного пункта Маныч,что примерно в 3,5 км от границы между Украиной и Российской Федерацией, колонна повернула на восток на грунтовую дорогу, которая проходит через границу.
После этого беспилотник ОБСЕ зафиксировал вторую колонну из восьми грузовых машин, которая двигалась в западном направлении от границы с РФ этой же грунтовой дорогой. Две колонны проехали друг мимо друга.
Примерно в 23.25 БПЛА снял момент возврата первой колонны из Украины этой же грунтовой дорогой.
Читайте также: Более 60 грузовиков гумпомощи пересекли российскую границу
По наблюдениям ОБСЕ, колонна, которая двигалась в западном направлении, продолжила движение на запад и в конце концов остановилась на южной окраине оккупированного населеного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч) в 01.16 8 августа.
Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые ночью пересекали границу России с Украиной в районе, где нет контрольно-пропускных пунктов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главное
Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
На Youtube-канале ОБСЕ опубликованы избранные кадры видео, снятого 7 августа с помощью БПЛА.
Так, 7 августа в 22.15 БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил колонну из восьми шестиколесных грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками, которые двигалась на восток по дороге возле населенный пункт Чистяковое, который находится не под контролем Украины.
Около населенного пункта Маныч,что примерно в 3,5 км от границы между Украиной и Российской Федерацией, колонна повернула на восток на грунтовую дорогу, которая проходит через границу.
После этого беспилотник ОБСЕ зафиксировал вторую колонну из восьми грузовых машин, которая двигалась в западном направлении от границы с РФ этой же грунтовой дорогой. Две колонны проехали друг мимо друга.
Примерно в 23.25 БПЛА снял момент возврата первой колонны из Украины этой же грунтовой дорогой.
Читайте также: Более 60 грузовиков гумпомощи пересекли российскую границу
По наблюдениям ОБСЕ, колонна, которая двигалась в западном направлении, продолжила движение на запад и в конце концов остановилась на южной окраине оккупированного населеного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч) в 01.16 8 августа.
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