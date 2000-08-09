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"Караваны" грузовиков из России незаконно пересекают границу Украины. Видео

"Караваны" грузовиков из России незаконно пересекают границу Украины. ВидеоГрузовики РФ незаконно пересекли границу Украины на Донбассе

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые ночью пересекали границу России с Украиной в районе, где нет контрольно-пропускных пунктов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главное

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

На Youtube-канале ОБСЕ опубликованы избранные кадры видео, снятого 7 августа с помощью БПЛА.

Так, 7 августа в 22.15 БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил колонну из восьми шестиколесных грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками, которые двигалась на восток по дороге возле населенный пункт Чистяковое, который находится не под контролем Украины.

Около населенного пункта Маныч,что примерно в 3,5 км от границы между Украиной и Российской Федерацией, колонна повернула на восток на грунтовую дорогу, которая проходит через границу.

После этого беспилотник ОБСЕ зафиксировал вторую колонну из восьми грузовых машин, которая двигалась в западном направлении от границы с РФ этой же грунтовой дорогой. Две колонны проехали друг мимо друга.

Примерно в 23.25 БПЛА снял момент возврата первой колонны из Украины этой же грунтовой дорогой.

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По наблюдениям ОБСЕ, колонна, которая двигалась в западном направлении, продолжила движение на запад и в конце концов остановилась на южной окраине оккупированного населеного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч) в 01.16 8 августа.

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 Теги: Россия, грузовики

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Сегодня, 12:23 » Автор: Татьяна Ларина
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