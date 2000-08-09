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В Киеве Lexus на огромной скорости сбил пешехода. Видео
Авария произошла на перекрестке улиц Княжий Затон и Днепровская Набережная.
В ночь на субботу, 11 августа, в Киеве на пешеходном переходе автомобиль Lexus сбил человека, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Авария произошла на перекрестке улиц Княжий Затон и Днепровская Набережная.
Как можно увидеть на видео, Lexus двигался с большой скоростью, значительно превышавшей скорость других автомобилей. Также отмечается, что нарушитель скрылся с места ДТП.
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"Пешеход был без сознания, прохожая девочка привела его в чувства, жаловался на боль в груди и ногах. Через 15 минут приехала скорая помощь и госпитализировала пострадавшего. Автомобиль Lexus, гос. номер AA8886OT! Если увидите, пожалуйста, срочно сообщите 102", – говорится также в сообщении.
В ночь на субботу, 11 августа, в Киеве на пешеходном переходе автомобиль Lexus сбил человека, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Авария произошла на перекрестке улиц Княжий Затон и Днепровская Набережная.
Как можно увидеть на видео, Lexus двигался с большой скоростью, значительно превышавшей скорость других автомобилей. Также отмечается, что нарушитель скрылся с места ДТП.
Читайте также: В Киеве на пешеходном переходе сбили девушку
"Пешеход был без сознания, прохожая девочка привела его в чувства, жаловался на боль в груди и ногах. Через 15 минут приехала скорая помощь и госпитализировала пострадавшего. Автомобиль Lexus, гос. номер AA8886OT! Если увидите, пожалуйста, срочно сообщите 102", – говорится также в сообщении.
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