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В Затоке отдыхающие организовали необычный флешмоб. Видео

В Затоке отдыхающие организовали необычный флешмоб. ВидеоЧто только не придумают в Затоке для развлечения туристов.

Так недавно на одном из пляжей в Затоке состоялся масштабный флешмоб, во время которого почти две сотни отдыхающих танцевали в воде, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурометр

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Позитивное видео опубликовано на Ютубе.


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 Теги: Затока, флешмоб

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Сегодня, 15:38 » Автор: Татьяна Ларина
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