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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали, как макака пыталась украсть ребенка. Видео

В Сети показали, как макака пыталась украсть ребенка. ВидеоСвидетелями «похищения» стали местные жители.

Обезьяна сначала весьма агрессивно отгоняет взрослых от младенца и даже в какой-то момент пытается атаковать женщину, кусая ее за платье.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

В ролике видно, что окружившие макаку люди пытаются задобрить животное угощениями, обезьяна оставляет лакомства без внимания и по-прежнему продолжает вести себя весьма агрессивно.

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Отметим, что в итоге ребенка у обезьяны все же отняли. Пострадавших нет.

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 Теги: Видео, ребенок

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Сегодня, 19:04 » Автор: Едгар Букмирза
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