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Проявление скорби: косатка две недели плавала с мертвым детенышем. Видео

Проявление скорби: косатка две недели плавала с мертвым детенышем. ВидеоТакое поведение кита может быть способом пережить потерю другого детеныша.

Возле берегов острова Ванкувер косатка в течение 16 дней плавала в океане со своим умершим детенышем на спине. Известно, что эти киты продолжают заботиться о своих детенышах еще некоторое время после их смерти, но эта особь – рекордсмен, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Кен Балкомб, старший исследователь Центра исследований китов говорит, что его команде доводилось видеть, как мамы-косатки заботятся об умерших детях на протяжении дня. Иногда это может продолжаться несколько дней подряд.

Ученый предположил, что такое поведение кита может быть способом пережить потерю другого детеныша. "Терять малышей очень трагично для этих животных, а это происходит рекордными темпами", - сказал Балкомб.

Судя по всему, детеныш этой особи умер 24 июля, но исследователи не знают причин смерти. Балкомб также отметил, что такое сильное проявление скорби со стороны матери - крайне необычно.

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В Канаде и США считают, что косатки находятся под угрозой исчезновения. Эти киты питаются особого вида тихоокеанским лососем - чавычи. Но количество этих рыб в последнее время резко сократилось.

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 Теги: Видео, Касатка, детеныш

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Сегодня, 20:24 » Автор: Едгар Букмирза
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