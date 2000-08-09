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Мосийчук и Лещенко подрались после эфира. Видео

Мосийчук и Лещенко подрались после эфира. Видео Политики обменялись резкостями.

Член Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук после эфира на телеканале NewsOne начал бурно выяснять отношения с депутатом от БПП Сергеем Лещенко.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.

Конфликт произошел на фоне разговора об ориентации Ляшко. Мосийчук во время эфира упрекнул оппонента в посещении Марша равенства.

"Это вам надо развивать тему гей-парада, потому что ваш лидер является активным участником этого движения", – отреагировал депутат Рады от БПП.

Когда программа закончилась, представитель Радикальной партии потребовал, чтобы Лещенко никогда не говорил "об ориентации".

Политики обменялись резкостями, начали толкаться, Мосийчук ударил Лещенко тростью. При этом оба депутата не стеснялись обкладывать друг друга отборным матом.

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Нардеп от Радикальной партии пообещал найти и разместить видео сексуального характера, компрометирующее Лещенко.


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 Теги: Мосийчук, Лещенко, Видео

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Сегодня, 21:38 » Автор: Едгар Букмирза
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