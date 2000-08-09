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Японский профессор показал уникального робота. Видео

Японский профессор показал уникального робота. ВидеоРеалистично воспроизвести человеческую мимику на лице робота достаточно сложно.

Известный разработчик реалистичных андроидов Хироси Исигуро создал нового робота, который выглядит как десятилетний мальчик и правдоподобно копирует мимику человека.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Над созданием реалистично выглядящих андроидов и гиноидов работает не так много инженеров и организаций.

Отчасти это связано с тем, что реалистично воспроизвести человеческую мимику на лице робота достаточно сложно технически, поэтому такие роботы - сложные и дорогие устройства, которые пока что не находят коммерческого применения.

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Один из самых известных робототехников в этой сфере - профессор Осакского университета Хироси Исигуро, который участвовал в создании нескольких человекоподобных роботов и даже изготовил андроида-двойника.

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 Теги: Японский профессор, Видео, робот

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Сегодня, 22:52 » Автор: Едгар Букмирза
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