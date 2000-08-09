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Японский профессор показал уникального робота. Видео
Реалистично воспроизвести человеческую мимику на лице робота достаточно сложно.
Известный разработчик реалистичных андроидов Хироси Исигуро создал нового робота, который выглядит как десятилетний мальчик и правдоподобно копирует мимику человека.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Над созданием реалистично выглядящих андроидов и гиноидов работает не так много инженеров и организаций.
Отчасти это связано с тем, что реалистично воспроизвести человеческую мимику на лице робота достаточно сложно технически, поэтому такие роботы - сложные и дорогие устройства, которые пока что не находят коммерческого применения.
Читайте также: Сапер и хирург: ученые создали уникального робота
Один из самых известных робототехников в этой сфере - профессор Осакского университета Хироси Исигуро, который участвовал в создании нескольких человекоподобных роботов и даже изготовил андроида-двойника.
Известный разработчик реалистичных андроидов Хироси Исигуро создал нового робота, который выглядит как десятилетний мальчик и правдоподобно копирует мимику человека.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Над созданием реалистично выглядящих андроидов и гиноидов работает не так много инженеров и организаций.
Отчасти это связано с тем, что реалистично воспроизвести человеческую мимику на лице робота достаточно сложно технически, поэтому такие роботы - сложные и дорогие устройства, которые пока что не находят коммерческого применения.
Читайте также: Сапер и хирург: ученые создали уникального робота
Один из самых известных робототехников в этой сфере - профессор Осакского университета Хироси Исигуро, который участвовал в создании нескольких человекоподобных роботов и даже изготовил андроида-двойника.
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