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Астрономы показали, как выглядит "прозрачная" галактика. Видео

Астрономы показали, как выглядит "прозрачная" галактика. Видео Представленный объект является уникальным в своем роде.

Астрономы обнаружили в космосе необычную «прозрачную» галактику, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.

Размер уникального космического объекта NGC1052-DF2 сопоставим с размерами Млечного Пути. Галактика выглядит так, будто в ней отсутствует темная материя, из которой, по мнению ученых, состоит большая часть массы Вселенной.

Если это подтвердится, то эта галактика может оказаться первой в своем роде - состоящей только из барионной (видимой) материи.

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Для астрономов находка может стать источником уникальной информации о том, как устроен мир космоса.

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 Теги: галактика, открытие

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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