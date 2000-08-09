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Маша Ефросинина назвала лучшие города мира. Видео

Маша Ефросинина назвала лучшие города мира. Видео Ведущая составила собственный рейтинг городов.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина любит путешествовать. Звезда не только ездит на отдых за границу, но и из-за работы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Поэтому многие города уже есть в списке, в которых Маша Ефросинина побывала, но только 5 из них запомнятся ей на всю жизнь.

"Чем мне запомнился Лондон? Что меня связывает с Магаданом? Почему мне всегда хочется возвращаться в Барселону? Где мы впервые сблизились с моим будущим мужем?" Почему Нью-Йорк для меня связан с романтическими воспоминаниями?, – такие вопросы осветила ведущая.

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"Сегодня моя пятёрочка посвящена самым памятным городам в моей жизни", – анонсировала Маша Ефросинина.

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 Теги: Маша Ефросинина, города

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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