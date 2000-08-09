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Раздел: Видеоновости  
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В Хмельницком произошла массовая автомобильная авария. Видео

В Хмельницком произошла массовая автомобильная авария. Видео На месте работает полиция, медики, спасатели.

В областном центре в конце дня в субботу произошла авария с участием нескольких автомобилей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.

По словам очевидцев, в ДТП столкнулись 5 машин. Одна из них загорелась.

На месте происшествия работает две бригады скорой помощи, спасатели и полиция.

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О пострадавших и причинах автокатастрофы пока ничего неизвестно.

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 Теги: Хмельницкий, авария

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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