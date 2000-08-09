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Российские модели презентовали коллекцию смирительных рубашек. Видео

Российские модели презентовали коллекцию смирительных рубашек. Видео Необычное дефиле прошло в Томске.

В Томске на фестивале молодого искусства представили коллекцию смирительных рубашек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Одежда создавалась по эскизам художника Александра Колпакова и дизайнера Лолиты.

В коллекции под условным названием "Руки превращаются..." 12 моделей.

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Авторы коллекции объявили, что руководствовались образцами моделей "от кутюр" и мировыми трендами.

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 Теги: смирительные рубашки, модели

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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