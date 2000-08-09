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В Японии создали реалистичного андроида с лицом ребенка. Видео

В Японии создали реалистичного андроида с лицом ребенка. ВидеоХироси Исигуро показал робота, который копирует мимику человека

В Японии известный разработчик реалистичных андроидов Хироси Исигуро представил нового робота, который выглядит как десятилетний мальчик и копирует мимику человека. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЛІГА.net

Согласно сообщению, новый проект разработчика получил имя Ибуки. Он оснащен парой рук и колесной платформой на асимметричных колесах - благодаря им робот в движении немного покачивается, имитируя движение человеческого тела при ходьбе. Ибуки также делает "непроизвольные" движения, добавляющие реалистичности - он моргает и немного двигает головой и глазами.

Хироси Исигуро - профессор Осакского университета, один из самых известных робототехников в этой сфере, который участвовал в создании нескольких человекоподобных роботов и даже изготовил андроида-двойника.

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Не многие берутся за создание таких андроидов и гиноидов, поскольку реалистично воспроизвести человеческую мимику на лице робота достаточно сложно технически и дорого, так они пока не находят коммерческого применения, отмечает портал.



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 Теги: Япония, робот

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Сегодня, 10:24 » Автор: Татьяна Ларина
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