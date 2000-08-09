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Раздел: Видеоновости  
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В Житомире неадекватный водитель устроил странное представление. Видео

В Житомире неадекватный водитель устроил странное представление. ВидеоЧто стало причиной такого поведения водителя, на данный момент не известно.

В сети распространилось видео инцидента в Житомире: неизвестный водитель бросил свой автомобиль просто на проезжей части, после чего вышел из него на тротуар и устроил необъяснимое «шоу», которое насторожило полицейских и прохожих, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Как отметили зрители видео на YouTube-канале «Новини Житомира», мужчина наверняка находился под действием наркотических веществ.

На видео можно рассмотреть брошенный на проезжей части автомобиль, а также его владельца, который замер на тротуаре в странной позе. Опустив руки к земле, мужчина замирал на некоторое время, потом якобы просыпался, делал несколько неуверенных шагов, прыгал на месте и «засыпал» снова.

К моменту происшествия на место подоспели патрульные. Все это время неадекватный водитель и его автомобиль находился под их присмотром.

«Да он псих какой-то», «Стопроцентно под чем-то, тут же видно, его штырит по полной», - стали дискутировать зрители в сети.

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Что стало причиной такого поведения водителя, на данный момент не известно.

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 Теги: Житомир, водитель

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Сегодня, 13:45 » Автор: Татьяна Ларина
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