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В Турции создали поле из ковров. Видео

В Турции создали поле из ковров. ВидеоУникальное зрелище – поле ковров – можно увидеть в эти дни в турецком городе Анталия.

На площади 200 гектаров их расстелили 25 тысяч штук, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Это сделано для того, чтобы потускнела их цвета. Мастера – а они изготавливают ковры вручную – говорят – сейчас для этого самое подходящее время. На улице жара – 40 градусов. Под палящим солнцем изделия теряют яркость, размягчаются и как бы "стареют".

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Так они должны пролежать больше месяца. Затем их соберут и отправят на продажу за границу.

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 Теги: Турция, ковры

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Сегодня, 16:47 » Автор: Татьяна Ларина
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