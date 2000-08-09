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В США мужчина приставал к бизону. Видео
Полицейские заинтересовались неадекватным мужчиной.
На кадрах видно, как мужчина, изображая тореадора, дразнит бизона, рычит и машет руками. Животное несколько раз бросалось на странного посетителя, имитируя удар рогами, но затем развернулось и ушло.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Представители Йеллоустонского национального парка назвали поведение человека незаконным и опасным не только для его жизни, но и находившихся рядом в автомобилях людей.
Полицейские, увидев ролик, заинтересовались неадекватным мужчиной и выяснили, что он неоднократно попадал в поле их зрения. Последний раз Раймонда Рейнке арестовывали в июле за пьяное и хулиганское поведение в национальном парке Гранд-Титон.
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Он провел ночь в камере и был отпущен под залог. Похоже, что на сей раз «любителю» дикой природы повидаться с животными придется не скоро.
На кадрах видно, как мужчина, изображая тореадора, дразнит бизона, рычит и машет руками. Животное несколько раз бросалось на странного посетителя, имитируя удар рогами, но затем развернулось и ушло.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Представители Йеллоустонского национального парка назвали поведение человека незаконным и опасным не только для его жизни, но и находившихся рядом в автомобилях людей.
Полицейские, увидев ролик, заинтересовались неадекватным мужчиной и выяснили, что он неоднократно попадал в поле их зрения. Последний раз Раймонда Рейнке арестовывали в июле за пьяное и хулиганское поведение в национальном парке Гранд-Титон.
Читайте также: На Киевщине 76-летний мужчина приставал к подростку
Он провел ночь в камере и был отпущен под залог. Похоже, что на сей раз «любителю» дикой природы повидаться с животными придется не скоро.
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