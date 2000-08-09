В канадском лесу сняли на камеру странное существо. Видео

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В сети набирает популярность видео, снятое в канадской провинции Квебек.Автор ролика, путешествуя на автомобиле по живописным местам, заметил у обочины дороги лося и включил камеру смартфона.Затем он увидел, как из темноты между деревьями показалось странное человекоподобное существо, которое передвигалось перебежками, то вставая на ноги, то опираясь на четыре конечности.Автор видео предположил, что оно подкрадывалось к лосю, но опасалось дороги.Многим пользователям соцсетей существо напомнило Голлума - персонажа из легендарных произведений Джона Толкиена «Хоббит» и «Властелин колец».