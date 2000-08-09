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В Одесской области полицейские задержали убийцу. Видео

В Одесской области полицейские задержали убийцу. Видео Мужчина убил 79-летнюю бабушку и ограбил ее дом.

Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве пожилой женщины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

79-летнюю женщину злоумышленник убил ради наживы.

Трагедия случилась еще в мае. В одном из сел Подольского района спасатели потушили пожар и обнаружили в сгоревшем доме тело пожилой хозяйки. Полиция начала расследование умышленного убийства – не теле женщины были следы насильственной смерти.

Задержанный подозреваемый – мужчина 33 лет. Убийство он совершил ради денег.

«На «дело» отправился вечером, предварительно «подзарядившись» спиртным и вооружившись палкой.

Перебравшись через забор, мужчина спрятался за входной дверью дома и, когда старушка вышла во двор, ударил ее несколько раз по голове палкой.

После этого затащил тело в дом, прикрыл его подушками, а сам принялся рыскать по дому потерпевшей. Его добычей стали шесть тысяч гривен и золотые изделия убитой женщины. Забрав их, злоумышленник поджег дом и с места происшествия скрылся. Позже деньги он потратил на личные нужды, а украшения сдал в ломбард» , - рассказали в полиции.

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За умышленное убийство задержанному «светит» от 10 до 15 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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 Теги: полиция, задержание, видео

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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