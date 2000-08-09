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В Одесской области полицейские задержали убийцу. Видео
Мужчина убил 79-летнюю бабушку и ограбил ее дом.
Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве пожилой женщины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
79-летнюю женщину злоумышленник убил ради наживы.
Трагедия случилась еще в мае. В одном из сел Подольского района спасатели потушили пожар и обнаружили в сгоревшем доме тело пожилой хозяйки. Полиция начала расследование умышленного убийства – не теле женщины были следы насильственной смерти.
Задержанный подозреваемый – мужчина 33 лет. Убийство он совершил ради денег.
«На «дело» отправился вечером, предварительно «подзарядившись» спиртным и вооружившись палкой.
Перебравшись через забор, мужчина спрятался за входной дверью дома и, когда старушка вышла во двор, ударил ее несколько раз по голове палкой.
После этого затащил тело в дом, прикрыл его подушками, а сам принялся рыскать по дому потерпевшей. Его добычей стали шесть тысяч гривен и золотые изделия убитой женщины. Забрав их, злоумышленник поджег дом и с места происшествия скрылся. Позже деньги он потратил на личные нужды, а украшения сдал в ломбард» , - рассказали в полиции.
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За умышленное убийство задержанному «светит» от 10 до 15 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве пожилой женщины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
79-летнюю женщину злоумышленник убил ради наживы.
Трагедия случилась еще в мае. В одном из сел Подольского района спасатели потушили пожар и обнаружили в сгоревшем доме тело пожилой хозяйки. Полиция начала расследование умышленного убийства – не теле женщины были следы насильственной смерти.
Задержанный подозреваемый – мужчина 33 лет. Убийство он совершил ради денег.
«На «дело» отправился вечером, предварительно «подзарядившись» спиртным и вооружившись палкой.
Перебравшись через забор, мужчина спрятался за входной дверью дома и, когда старушка вышла во двор, ударил ее несколько раз по голове палкой.
После этого затащил тело в дом, прикрыл его подушками, а сам принялся рыскать по дому потерпевшей. Его добычей стали шесть тысяч гривен и золотые изделия убитой женщины. Забрав их, злоумышленник поджег дом и с места происшествия скрылся. Позже деньги он потратил на личные нужды, а украшения сдал в ломбард» , - рассказали в полиции.
Читайте также: Трогательные кадры: вьетнамский мальчик спас утку. Видео
За умышленное убийство задержанному «светит» от 10 до 15 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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