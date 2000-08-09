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В Днепропетровской области обезвредили огромную бомбу. Видео

В Днепропетровской области обезвредили огромную бомбу. Видео Масса найденной авиабомбы составила около 500 килограммов.

Возле поселка Заря в Васильковском районе Днепропетровской области при проведении работ обнаружили пятисоткилограммовую фугасную авиационную бомбу ФАБ-500 времен Второй мировой войны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, авиабомбу обнаружили во время проведения земляных работ на открытой местности неподалеку от поселка.

На место обнаружения авиационной бомбы направилась аварийно-спасательная группа ведомства.

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"В 13.30 пиротехники изъяли бомбу и в 14.30 путем контролируемого подрыва она была уничтожена. Место происшествия обследовано, дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружено", – говориться в сообщении.
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 Теги: бомба, видео

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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