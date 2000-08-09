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В Киеве произошло дерзкое ограбление с убийством. Видео
Злоумышленники ограбили ювелирный магазин и убили охранника.
Около 20:00, в воскресенье, 12 августа, в Киеве на улице Щербаковской, 45 грабители напали на ювелирный магазин. Они ворвались в магазин и выстрелили в охранника из пистолета и автомата, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
"По предварительной информации, трое налетчиков ворвались в помещение магазина и выстрелили из автомата и пистолета в охранника. Забрав драгоценности и деньги, грабители скрылись на автомобиле Peugeot синего цвета", - говорится в сообщении.
Охранник скончался. В пресс-службе полиции Киева эту информацию подтвердили.
Правоохранители ввели специальный оперативный план для розыска и задержания преступников. Банда скрылась с места события на автомобиле Peugeot синего цвета с номерами АА3604ОЕ.
На месте работают медики и правоохранители. Полиция ищет свидетелей преступления и просит сообщать любую информацию про инцидент на линию 102.
В полиции подчеркнули, что сообщение о нападении, которое произошло на ул. Щербакова, поступило в 20.00. На месте работают патрульные полицейские, кинологи, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативные группы главного и Шевченковского управлений полиции.
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Чуть позже стало известно, что воры похитили украшений на сумму более 5 миллионов гривень. Кроме того, машина, похожая на авто грабителей, уже обнаружена в Соломенском районе столицы.
Около 20:00, в воскресенье, 12 августа, в Киеве на улице Щербаковской, 45 грабители напали на ювелирный магазин. Они ворвались в магазин и выстрелили в охранника из пистолета и автомата, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
"По предварительной информации, трое налетчиков ворвались в помещение магазина и выстрелили из автомата и пистолета в охранника. Забрав драгоценности и деньги, грабители скрылись на автомобиле Peugeot синего цвета", - говорится в сообщении.
Охранник скончался. В пресс-службе полиции Киева эту информацию подтвердили.
Правоохранители ввели специальный оперативный план для розыска и задержания преступников. Банда скрылась с места события на автомобиле Peugeot синего цвета с номерами АА3604ОЕ.
На месте работают медики и правоохранители. Полиция ищет свидетелей преступления и просит сообщать любую информацию про инцидент на линию 102.
В полиции подчеркнули, что сообщение о нападении, которое произошло на ул. Щербакова, поступило в 20.00. На месте работают патрульные полицейские, кинологи, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативные группы главного и Шевченковского управлений полиции.
Читайте также: В Одесской области полицейские задержали убийцу. Видео
Чуть позже стало известно, что воры похитили украшений на сумму более 5 миллионов гривень. Кроме того, машина, похожая на авто грабителей, уже обнаружена в Соломенском районе столицы.
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