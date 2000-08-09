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В аннексированном Крыму разгорелся масштабный пожар. Видео

В аннексированном Крыму разгорелся масштабный пожар. ВидеоРаботу пожарных значительно усложняет задымление в ущелье.

В оккупированном Крыму произошло масштабное возгорание лесной подстилки на границе Ялтинского и Крымского горно-лесных заповедников. Пожар начался днем в субботу, 11 августа, очаг находился в урочище Уч-Кош недалеко от центра Ялты.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

В ГУ МЧС РФ по Крыму сообщают, что работу пожарных значительно усложняет задымление в ущелье, которое образовалось после сильного ветра в ночь на 12 августа. Тушение также осложняется тем, что ближайший источник воды находится в 2 км от места пожара.

По данным пресс-службы ведомства, к ликвидации возгорания были привлечены 489 человек и 68 единиц техники, включая три вертолета Ми-8 и самолет Ил-76. Авиация совершила в общей сложности 86 сливов, сбросив 467 тонн воды.

Огонь удалось взять в кольцо, площадь пожара увеличиваться не будет. Тушение прервано до утра понедельника.

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С сегодняшнего дня к тушению пожара оккупанты обещают подключить самолет-амфибию Бе-200. По информации оккупационных властей полуострова, пострадавших нет.

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 Теги: Крым, пожар

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Сегодня, 09:32 » Автор: Ирина Шевченко
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