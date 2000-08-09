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Смертельный пожар в Днепре: кадры с места трагедии. Видео
Погибли два человека.
В частном доме в городе Днепр в воскресенье, 12 августа, во время пожара погибли два человека.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"12 августа в 16:06 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, возникшем в одноэтажном жилом доме по адресу улица Массивная Самарского района города Днепр. По данному адресу были направлены спасатели 3-й и восемнадцатой государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Прибыв на место пожара, пожарные установили, что пожар возник в одной из квартир одноэтажного жилого дома коридорного типа. Во время тушения пожара пожарные обнаружили тела мужчины и женщины 1956 года рождения.
"Огнем уничтожены домашние вещи на площади 18 м. кв. и крыша жилого дома на площади 280 м. кв. Пожар был локализован в 17:08 и ликвидирован в 17:37", - добавили в ГСЧС.
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Всего к ликвидации пожара были привлечены 18 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления. Причина пожара устанавливают правоохранительные органы.
В частном доме в городе Днепр в воскресенье, 12 августа, во время пожара погибли два человека.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"12 августа в 16:06 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, возникшем в одноэтажном жилом доме по адресу улица Массивная Самарского района города Днепр. По данному адресу были направлены спасатели 3-й и восемнадцатой государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Прибыв на место пожара, пожарные установили, что пожар возник в одной из квартир одноэтажного жилого дома коридорного типа. Во время тушения пожара пожарные обнаружили тела мужчины и женщины 1956 года рождения.
"Огнем уничтожены домашние вещи на площади 18 м. кв. и крыша жилого дома на площади 280 м. кв. Пожар был локализован в 17:08 и ликвидирован в 17:37", - добавили в ГСЧС.
Читайте также: Украинец создал уникальный электрокар. Видео
Всего к ликвидации пожара были привлечены 18 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления. Причина пожара устанавливают правоохранительные органы.
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