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Возле Днепра пассажирка на ходу выпала из маршрутки. Видео

Возле Днепра пассажирка на ходу выпала из маршрутки. ВидеоУ маршрутки во время движения внезапно открылись двери.

В Каменском из маршрутки во время движения выпала женщина.

У маршрутки "Богдан" во время движения внезапно открылись двери, передает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Днепр.

В Каменском на проспекте гимназического из маршрутки №17 при движении выпала женщина. В маршрутки "Богдан" внезапно открылись автоматические двери.

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Женщина получила ушибы и получила помощь от врачей "скорой помощи". Пострадавшая отказалась от претензий к водителю, который согласился оплатить лечение женщины.

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 Теги: ЧП, Днепропетровская область

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Сегодня, 12:53 » Автор: Ирина Шевченко
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