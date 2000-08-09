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Ограбление ювелирного салона в Киеве: новые подробности. Видео
В результате нападения погиб охранник.
Грабители ювелирного магазина в Шевченковском районе Киева, из которого они вынесли украшений на сумму около 5 млн гривен и застрелили охранника, говорили между собой на иностранном языке и тщательно спланировали свою операцию.
Об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника ГУ Нацполиции в городе Киеве Виктор Нечитайло, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
"Нападавшие вели себя вызывающе и, к сожалению, в результате этого нападения погиб охранник. Проанализировав всю собранную информацию, можем говорить о том, что разбойники четко спланировали разбой на магазин: они выбрали удобное время, когда в городе не будет пробок, просчитали пути отхода и место отстоя машины. Даже тот факт, что сожгли автомобиль, который использовали во время нападения, говорит о том, что они пытались уничтожить вещественные доказательства: именно в салоне обнаружили оружие, которое они, вероятно, применили во время разбоя", - отметил Нечитайло.
При этом полицейский отметил, что нападавшие – не украинцы. "Между собой они общались на иностранном языке, а до охранника и продавца один из них обращался на русском", - сказал он. Он отмечает, что их поведение дает основания полагать, что они предварительно делали разведку места совершения преступления и места уничтожения автомобиля, ведь когда двигались по территории гаражного кооператива, прикрывали лица, чтобы их не зафиксировали камеры видеонаблюдения.
"Со слов свидетелей, на совершение преступления у них ушло несколько минут. При этом они хорошо ориентировались в магазине: об этом свидетельствует то, что забрали нападавшие в основном ювелирные украшения с драгоценными камнями. Окончательная сумма нанесенного ущерба будет установлена после проведения инвентаризации", - отметил Виктор Нечитайло.
Уголовные производства расследуются по двум статьям Уголовного кодекса: п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство? максимальный срок - до 15 лет) и ч. 4 ст. 187 (Разбой, тоже максимальная санкция - 15 лет).
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За убийство охранника и нападение на ювелирный магазин злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Грабители ювелирного магазина в Шевченковском районе Киева, из которого они вынесли украшений на сумму около 5 млн гривен и застрелили охранника, говорили между собой на иностранном языке и тщательно спланировали свою операцию.
Об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника ГУ Нацполиции в городе Киеве Виктор Нечитайло, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
"Нападавшие вели себя вызывающе и, к сожалению, в результате этого нападения погиб охранник. Проанализировав всю собранную информацию, можем говорить о том, что разбойники четко спланировали разбой на магазин: они выбрали удобное время, когда в городе не будет пробок, просчитали пути отхода и место отстоя машины. Даже тот факт, что сожгли автомобиль, который использовали во время нападения, говорит о том, что они пытались уничтожить вещественные доказательства: именно в салоне обнаружили оружие, которое они, вероятно, применили во время разбоя", - отметил Нечитайло.
При этом полицейский отметил, что нападавшие – не украинцы. "Между собой они общались на иностранном языке, а до охранника и продавца один из них обращался на русском", - сказал он. Он отмечает, что их поведение дает основания полагать, что они предварительно делали разведку места совершения преступления и места уничтожения автомобиля, ведь когда двигались по территории гаражного кооператива, прикрывали лица, чтобы их не зафиксировали камеры видеонаблюдения.
"Со слов свидетелей, на совершение преступления у них ушло несколько минут. При этом они хорошо ориентировались в магазине: об этом свидетельствует то, что забрали нападавшие в основном ювелирные украшения с драгоценными камнями. Окончательная сумма нанесенного ущерба будет установлена после проведения инвентаризации", - отметил Виктор Нечитайло.
Уголовные производства расследуются по двум статьям Уголовного кодекса: п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство? максимальный срок - до 15 лет) и ч. 4 ст. 187 (Разбой, тоже максимальная санкция - 15 лет).
Читайте также: Дерзкое ограбление мужчины в Киеве: новые подробности
За убийство охранника и нападение на ювелирный магазин злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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