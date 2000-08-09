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В Одессе прошел "дождь" из мертвых голубей. Видео
Горожане предполагают, что птиц отравили.
Гибель больше сотни голубей в разных районах города обнаружили одесситы на выходных, птицы замертво падали на землю.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 7 канал.
В частности, с полсотни мертвых голубей лежали на газоне, асфальте и в урнах в Кировском сквере. Местные жители предполагают, что их могли отравить. По рассказам очевидцев, подобное наблюдалось на Соборной площади, Александровском проспекте и на Таирово.
«Я наблюдал за тем, как голуби с дерева падали вниз», – рассказал очевидец.
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«Мы собрали 50, но есть сведения, что дальше есть еще. И если с 12 часов люди стали собирать, вполне возможно, что птицы есть в урнах или в контейнерах. Дети говорят, что откопали парочку, т. е. их было больше. Кошки и собаки являются собственностью громады, да? Те, которые живут на улице. Я думаю, что птицы в наших парках тоже являются собственностью громады», – отметила местная жительница Татьяна Иванкова.
Гибель больше сотни голубей в разных районах города обнаружили одесситы на выходных, птицы замертво падали на землю.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 7 канал.
В частности, с полсотни мертвых голубей лежали на газоне, асфальте и в урнах в Кировском сквере. Местные жители предполагают, что их могли отравить. По рассказам очевидцев, подобное наблюдалось на Соборной площади, Александровском проспекте и на Таирово.
«Я наблюдал за тем, как голуби с дерева падали вниз», – рассказал очевидец.
Читайте также: В Индии обезьяна похитила ребенка. Видео
«Мы собрали 50, но есть сведения, что дальше есть еще. И если с 12 часов люди стали собирать, вполне возможно, что птицы есть в урнах или в контейнерах. Дети говорят, что откопали парочку, т. е. их было больше. Кошки и собаки являются собственностью громады, да? Те, которые живут на улице. Я думаю, что птицы в наших парках тоже являются собственностью громады», – отметила местная жительница Татьяна Иванкова.
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