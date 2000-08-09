В Одессе прошел "дождь" из мертвых голубей. Видео

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Ватиканских голубей мира часто атакуют вороны. Ястреб уже на службе у Ватикана. Папа Римский завел крылатого хищника. Тот должен защищать птиц мира, которых понтифик выпускает во время воскресной службы. В январе, когда Франциск молился за спокойствие в Украине, на двух белых голубей набросились чайка и ворона. Папины птицы