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В Одессе прошел "дождь" из мертвых голубей. Видео

В Одессе прошел "дождь" из мертвых голубей. ВидеоГорожане предполагают, что птиц отравили.

Гибель больше сотни голубей в разных районах города обнаружили одесситы на выходных, птицы замертво падали на землю.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 7 канал.

В частности, с полсотни мертвых голубей лежали на газоне, асфальте и в урнах в Кировском сквере. Местные жители предполагают, что их могли отравить. По рассказам очевидцев, подобное наблюдалось на Соборной площади, Александровском проспекте и на Таирово.

«Я наблюдал за тем, как голуби с дерева падали вниз», – рассказал очевидец.

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«Мы собрали 50, но есть сведения, что дальше есть еще. И если с 12 часов люди стали собирать, вполне возможно, что птицы есть в урнах или в контейнерах. Дети говорят, что откопали парочку, т. е. их было больше. Кошки и собаки являются собственностью громады, да? Те, которые живут на улице. Я думаю, что птицы в наших парках тоже являются собственностью громады», – отметила местная жительница Татьяна Иванкова.

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 Теги: гибель голубей, Одесса

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Сегодня, 16:08 » Автор: Ирина Шевченко
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