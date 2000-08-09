Раздел: Видеоновости
В Ташкенте охранники клуба зарезали чемпиона ММА. Видео
Один из охранников ранил молодого человека его же ножом.
В сети появилось видео с камеры наружного наблюдения, зафиксировавшей кровавое избиение.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
На кадрах видно, как 25-летний Джамшид Кенжаев сначала здоровается за руку с охранниками клуба, затем пытается пройти внутрь, но его не пускают, после чего завязывается драка, в ходе которой спортсмена жестоко избивают ногами, битами и стулом
Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что один из охранников ранил молодого человека его же ножом. Ранение оказалось смертельным – Кенжаев умер в больнице.
Спортсмен якобы пытался зайти в клуб с кухонным ножом. Сообщается, что в ходе инцидента Кенжаев тяжело ранил двух охранников.
Читайте также: В Киеве охранники ночного клуба жестоко избили посетителя
Их коллега выхватил нож из рук спортсмена и несколько раз ударил им его в грудь. После чего лежащего на земле Кенжаева принялись избивать.
В сети появилось видео с камеры наружного наблюдения, зафиксировавшей кровавое избиение.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
На кадрах видно, как 25-летний Джамшид Кенжаев сначала здоровается за руку с охранниками клуба, затем пытается пройти внутрь, но его не пускают, после чего завязывается драка, в ходе которой спортсмена жестоко избивают ногами, битами и стулом
Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что один из охранников ранил молодого человека его же ножом. Ранение оказалось смертельным – Кенжаев умер в больнице.
Спортсмен якобы пытался зайти в клуб с кухонным ножом. Сообщается, что в ходе инцидента Кенжаев тяжело ранил двух охранников.
Читайте также: В Киеве охранники ночного клуба жестоко избили посетителя
Их коллега выхватил нож из рук спортсмена и несколько раз ударил им его в грудь. После чего лежащего на земле Кенжаева принялись избивать.
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