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В Ташкенте охранники клуба зарезали чемпиона ММА. Видео

В Ташкенте охранники клуба зарезали чемпиона ММА. ВидеоОдин из охранников ранил молодого человека его же ножом.

В сети появилось видео с камеры наружного наблюдения, зафиксировавшей кровавое избиение.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

На кадрах видно, как 25-летний Джамшид Кенжаев сначала здоровается за руку с охранниками клуба, затем пытается пройти внутрь, но его не пускают, после чего завязывается драка, в ходе которой спортсмена жестоко избивают ногами, битами и стулом

Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что один из охранников ранил молодого человека его же ножом. Ранение оказалось смертельным – Кенжаев умер в больнице.

Спортсмен якобы пытался зайти в клуб с кухонным ножом. Сообщается, что в ходе инцидента Кенжаев тяжело ранил двух охранников.

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Их коллега выхватил нож из рук спортсмена и несколько раз ударил им его в грудь. После чего лежащего на земле Кенжаева принялись избивать.

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 Теги: Видео, Ташкент, драка

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Сегодня, 22:14 » Автор: Едгар Букмирза
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