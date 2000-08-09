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В Украине женщина на ходу выпала из маршрутки. Видео
Пострадавшая претензий к водителю не имеет.
В сети появилось видео момента, как утром 11 августа в Каменском Днепропетровской области из автобуса №17 выпал пассажир.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
В маршрутке во время движения открылась задняя дверь и из нее на проезжую часть выпала женщина, 1969 года рождения. Она получила ссадины и ушибы. Помощь ей оказали прибывшие на место происшествия сотрудники скорой.
Пострадавшая претензий к водителю не имеет, а он, в свою очередь, оплачивает ей лечение. На водителя составлен административный протокол, криминального разбирательства не будет.
Читайте также: Киевлянка на ходу выпала из маршрутки
Со слов очевидцев, скорее всего, водитель случайным образом нажал на кнопку открытия задней двери, у которой стояла женщина.
В сети появилось видео момента, как утром 11 августа в Каменском Днепропетровской области из автобуса №17 выпал пассажир.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
В маршрутке во время движения открылась задняя дверь и из нее на проезжую часть выпала женщина, 1969 года рождения. Она получила ссадины и ушибы. Помощь ей оказали прибывшие на место происшествия сотрудники скорой.
Пострадавшая претензий к водителю не имеет, а он, в свою очередь, оплачивает ей лечение. На водителя составлен административный протокол, криминального разбирательства не будет.
Читайте также: Киевлянка на ходу выпала из маршрутки
Со слов очевидцев, скорее всего, водитель случайным образом нажал на кнопку открытия задней двери, у которой стояла женщина.
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