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В Украине женщина на ходу выпала из маршрутки. Видео

В Украине женщина на ходу выпала из маршрутки. ВидеоПострадавшая претензий к водителю не имеет.

В сети появилось видео момента, как утром 11 августа в Каменском Днепропетровской области из автобуса №17 выпал пассажир.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

В маршрутке во время движения открылась задняя дверь и из нее на проезжую часть выпала женщина, 1969 года рождения. Она получила ссадины и ушибы. Помощь ей оказали прибывшие на место происшествия сотрудники скорой.

Пострадавшая претензий к водителю не имеет, а он, в свою очередь, оплачивает ей лечение. На водителя составлен административный протокол, криминального разбирательства не будет.

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Со слов очевидцев, скорее всего, водитель случайным образом нажал на кнопку открытия задней двери, у которой стояла женщина.


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Вчера, 23:18 » Автор: Едгар Букмирза
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