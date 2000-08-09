» » В США засняли момент обвала второго этажа парковки с машинами. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В США засняли момент обвала второго этажа парковки с машинами. Видео

В США засняли момент обвала второго этажа парковки с машинами. Видео Кадры сняты с борта вертолета.

В Ирвинге, штат Техас, обвалился двухэтажный паркинг. В результате инцидента оказался поврежден 21 автомобиль. В полиции штата сообщили, что человеческих жертв удалось избежать, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Обрушились две секции построенной в 1978 году парковки. Спустя пять часов рухнул еще один пролет с автомобилями, которые владельцам не позволили забрать обследовавшие строение спасатели.

До некоторых автомобилей спасатели не смогли добраться из-за того, что их завалило крупными обломками.

Читайте также: В Сети появились кадры с места задержания банды под Мелитополем. Видео

По предварительной информации, причиной ЧП стали прошедшие недавно дожди, приведшие к «движению почвы».

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: парковка, обрушение, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
     471
     0

Похожие новости по теме

В Сети появились кадры с места задержания банды под Мелитополем. Видео В Сети появились кадры с места задержания банды под Мелитополем. Видео

Вооруженные преступники были задержаны в результате спецоперации.

В Сети появились кадры с места ДТП под Днепром. Видео В Сети появились кадры с места ДТП под Днепром. Видео

Появились фото и видео с места ДТП под Днепром, где пострадали как минимум пять человек

В Сети появились первые кадры с места крушения вертолета в Хмельницкой области. Видео В Сети появились первые кадры с места крушения вертолета в Хмельницкой области. Видео

Жуткое ЧП произошло в небе Хмельниччины.

Появились кадры трагедии с обвалом дома в Волгограде. Видео Появились кадры трагедии с обвалом дома в Волгограде. Видео

В результате обвала дома погибли два человека.

Новые кадры с места крушения вертолета под Краматорском. Видео Новые кадры с места крушения вертолета под Краматорском. Видео

По предварительной информации, воздушное судно зацепилось за электропровода и упало.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх