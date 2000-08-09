» » Известная актриса сыграла тайную свадьбу. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Известная актриса сыграла тайную свадьбу. Видео

Известная актриса сыграла тайную свадьбу. Видео О браке стало известно благодаря дочери Робин Райт.

В понедельник, 13 августа, стало известно, что популярная американская актриса Робин Райт тайно вышла замуж во Франции. Свадьба состоялась где-то в Провансе. Супругом 52-летней звезды культового сериала «Карточный домик» стал топ-менеджер легендарного дома Yves Saint Laurent Клеман Жироде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

О свадьбе стало известно благодаря видео, которое выложила на своей страничке в Instagram дочь Робин Дилан Фрэнсис. Дилан 27 лет. Ее отец - известный актер и режиссер Шон Пенн, за которым Райт была замужем более 20 лет. У них есть еще сын Хоппер Джек, которому 25 лет.

Робин и Шон развелись в июле 2010 года. В феврале 2012 года Райт начала встречаться с актером Беном Фостером, который на 15 лет младше нее. В январе 2014 года они объявили о помолвке. Затем пара поссорилась и отменила помолвку. В январе 2015 года Робин и Бен снова объявили о помолвке. В августе того же года они окончательно расстались.

С Клеманом Жироде Райт впервые увидели вместе в сентябре прошлого года. Актриса прилетела в Париж на Неделю моды. Она побывала на нескольких показах, включая дефиле дома Yves Saint Laurent. Тогда же Клеман, Робин и Хоппер Джек втроем побывали на футбольном матче Лиги чемпионов в Париже. Играли ПСЖ и «Реал».

Читайте также: В США засняли момент обвала второго этажа парковки с машинами. Видео

Рядом с ними сидели Дэвид Бекхэм, супермодель Белла Хадид, Лотар Маттеус, Дидье Дешам. После этого Жироде прилетал в США. Он и Робин провели несколько дней на горнолыжном курорте Скво-Вэлли в Калифорнии.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Робин Райт, свадьба

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
     128
     0

Похожие новости по теме

В США засняли момент обвала второго этажа парковки с машинами. Видео В США засняли момент обвала второго этажа парковки с машинами. Видео

Кадры сняты с борта вертолета.

В сети опубликовали трейлер фильма о Робин Гуде. Видео В сети опубликовали трейлер фильма о Робин Гуде. Видео

У фильма будет знаменитый режиссер.

Трейлер фильма «Бегущий по лезвию 2049» стал хитом Сети. Видео Трейлер фильма «Бегущий по лезвию 2049» стал хитом Сети. Видео

За два дня видео собрало более 8 миллионов просмотров на YouTube.

Молодая девушка сделала из себя Железного человека. Видео Молодая девушка сделала из себя Железного человека. Видео

Девушка уже превращала себя в Железного человека, Халка, Робин из Бэтмена и в многих других героев комиксов.

Трейлер фильма «Эверест» появился в сети. Видео Трейлер фильма «Эверест» появился в сети. Видео

Фильм, основанный на реальных событиях, выйдет в прокат в начале осени.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх