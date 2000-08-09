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Известная актриса сыграла тайную свадьбу. Видео
О браке стало известно благодаря дочери Робин Райт.
В понедельник, 13 августа, стало известно, что популярная американская актриса Робин Райт тайно вышла замуж во Франции. Свадьба состоялась где-то в Провансе. Супругом 52-летней звезды культового сериала «Карточный домик» стал топ-менеджер легендарного дома Yves Saint Laurent Клеман Жироде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
О свадьбе стало известно благодаря видео, которое выложила на своей страничке в Instagram дочь Робин Дилан Фрэнсис. Дилан 27 лет. Ее отец - известный актер и режиссер Шон Пенн, за которым Райт была замужем более 20 лет. У них есть еще сын Хоппер Джек, которому 25 лет.
Робин и Шон развелись в июле 2010 года. В феврале 2012 года Райт начала встречаться с актером Беном Фостером, который на 15 лет младше нее. В январе 2014 года они объявили о помолвке. Затем пара поссорилась и отменила помолвку. В январе 2015 года Робин и Бен снова объявили о помолвке. В августе того же года они окончательно расстались.
С Клеманом Жироде Райт впервые увидели вместе в сентябре прошлого года. Актриса прилетела в Париж на Неделю моды. Она побывала на нескольких показах, включая дефиле дома Yves Saint Laurent. Тогда же Клеман, Робин и Хоппер Джек втроем побывали на футбольном матче Лиги чемпионов в Париже. Играли ПСЖ и «Реал».
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Рядом с ними сидели Дэвид Бекхэм, супермодель Белла Хадид, Лотар Маттеус, Дидье Дешам. После этого Жироде прилетал в США. Он и Робин провели несколько дней на горнолыжном курорте Скво-Вэлли в Калифорнии.
В понедельник, 13 августа, стало известно, что популярная американская актриса Робин Райт тайно вышла замуж во Франции. Свадьба состоялась где-то в Провансе. Супругом 52-летней звезды культового сериала «Карточный домик» стал топ-менеджер легендарного дома Yves Saint Laurent Клеман Жироде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
О свадьбе стало известно благодаря видео, которое выложила на своей страничке в Instagram дочь Робин Дилан Фрэнсис. Дилан 27 лет. Ее отец - известный актер и режиссер Шон Пенн, за которым Райт была замужем более 20 лет. У них есть еще сын Хоппер Джек, которому 25 лет.
Робин и Шон развелись в июле 2010 года. В феврале 2012 года Райт начала встречаться с актером Беном Фостером, который на 15 лет младше нее. В январе 2014 года они объявили о помолвке. Затем пара поссорилась и отменила помолвку. В январе 2015 года Робин и Бен снова объявили о помолвке. В августе того же года они окончательно расстались.
С Клеманом Жироде Райт впервые увидели вместе в сентябре прошлого года. Актриса прилетела в Париж на Неделю моды. Она побывала на нескольких показах, включая дефиле дома Yves Saint Laurent. Тогда же Клеман, Робин и Хоппер Джек втроем побывали на футбольном матче Лиги чемпионов в Париже. Играли ПСЖ и «Реал».
Читайте также: В США засняли момент обвала второго этажа парковки с машинами. Видео
Рядом с ними сидели Дэвид Бекхэм, супермодель Белла Хадид, Лотар Маттеус, Дидье Дешам. После этого Жироде прилетал в США. Он и Робин провели несколько дней на горнолыжном курорте Скво-Вэлли в Калифорнии.
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