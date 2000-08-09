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NASA запустила в космос уникальный солнечный зонд. Видео

NASA запустила в космос уникальный солнечный зонд. Видео Аппарат должен пролететь сквозь короны Солнца.

NASA отправило в космос аппарат, который первый в истории дотронется к нашей звезде. Ему предстоит ответить на три главных вопроса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Американское космическое агентство NASA запустило в космос ракету-носитель Delta IV Heavy с зондом Parker, который должен впервые в истории пролететь сквозь корону Солнца, фактически прикоснувшись к нашей звезде.

Несмотря на относительную близость ученые не так много знают о Солнце, например, почему внешняя часть атмосферы звезды в сотни раз горячее, чем ее поверхность.

12 августа стартовала эпохальная космическая миссия NASA по первому в истории детальному изучению короны Солнца. Миссия также беспрецедентна в деталях ее реализации.

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Так зонд Parker, который получил имя в честь астрофизика Юджина Паркера, описавшему солнечный ветер, вызывающий на Земле полярные сияния и магнитные бури, впервые в истории в прямом смысле нырнет в верхние слои атмосферы Солнца.

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 Теги: NASA, космический аппарат

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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