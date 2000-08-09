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В Таиланде сняли "человеческую" игру шимпанзе с детенышем. Видео

В Таиланде сняли "человеческую" игру шимпанзе с детенышем. Видео Человекообразная обезьяна играла со своим ребенком в "самолет".

В Таиланде исследователи зафиксировали на видео необычное поведение семьи шимпанзе. Мама-обезьяна играла со своим ребенком в такую же игру, как и люди с детьми, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вгору.

Ученые ответили, что шимпанзе вели себя в семье так же, как и люди. На кадрах видно, как самка держит своего детеныша на вытянутых ногах, немного встряхивая его.

Ролик за несколько дней набрал более 100 000 просмотров.

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Люди делают также, расставляя руки ребенка и называют эту игру "самолет". Подобную игру среди шимпанзе ученые увидели и сняли первые.

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 Теги: шимпанзе, игра

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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