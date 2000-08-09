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В Таиланде сняли "человеческую" игру шимпанзе с детенышем. Видео
Человекообразная обезьяна играла со своим ребенком в "самолет".
В Таиланде исследователи зафиксировали на видео необычное поведение семьи шимпанзе. Мама-обезьяна играла со своим ребенком в такую же игру, как и люди с детьми, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вгору.
Ученые ответили, что шимпанзе вели себя в семье так же, как и люди. На кадрах видно, как самка держит своего детеныша на вытянутых ногах, немного встряхивая его.
Ролик за несколько дней набрал более 100 000 просмотров.
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Люди делают также, расставляя руки ребенка и называют эту игру "самолет". Подобную игру среди шимпанзе ученые увидели и сняли первые.
В Таиланде исследователи зафиксировали на видео необычное поведение семьи шимпанзе. Мама-обезьяна играла со своим ребенком в такую же игру, как и люди с детьми, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вгору.
Ученые ответили, что шимпанзе вели себя в семье так же, как и люди. На кадрах видно, как самка держит своего детеныша на вытянутых ногах, немного встряхивая его.
Ролик за несколько дней набрал более 100 000 просмотров.
Читайте также: NASA запустила в космос уникальный солнечный зонд. Видео
Люди делают также, расставляя руки ребенка и называют эту игру "самолет". Подобную игру среди шимпанзе ученые увидели и сняли первые.
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