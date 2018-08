В Австралии 457 гитаристов установили мировой рекорд. Видео

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В австралийском Сиднее прошел рок-фестиваль, на котором зрители стали свидетелями необычного шоу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua Здесь, впервые в истории 457 участников рок-фестиваля в Сиднее и простых зрителей, одновременно исполнили на электрических гитарах хит австралийской рок-группы AC/DC Highway to Hell‍ (Дорога в ад - Прим. Ред.).Участники фестиваля установили мировой рекорд по количеству людей, которые одновременно играют на электрогитаре одно и то же произведение в одном и том же месте.Гитаристам аккомпанировала местная группа The Choirboys, которая играла на сцене и задавала ритм.Среди исполнивших Highway to Hell‍ гитаристов мужчины были в большинстве, однако в толпе самодеятельных музыкантов также были женщины и дети.