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В Австралии 457 гитаристов установили мировой рекорд. Видео
Музыканты вместе сыграли "Highway to Hell".
В австралийском Сиднее прошел рок-фестиваль, на котором зрители стали свидетелями необычного шоу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Здесь, впервые в истории 457 участников рок-фестиваля в Сиднее и простых зрителей, одновременно исполнили на электрических гитарах хит австралийской рок-группы AC/DC Highway to Hell (Дорога в ад - Прим. Ред.).
Участники фестиваля установили мировой рекорд по количеству людей, которые одновременно играют на электрогитаре одно и то же произведение в одном и том же месте.
Гитаристам аккомпанировала местная группа The Choirboys, которая играла на сцене и задавала ритм.
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Среди исполнивших Highway to Hell гитаристов мужчины были в большинстве, однако в толпе самодеятельных музыкантов также были женщины и дети.
В австралийском Сиднее прошел рок-фестиваль, на котором зрители стали свидетелями необычного шоу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Здесь, впервые в истории 457 участников рок-фестиваля в Сиднее и простых зрителей, одновременно исполнили на электрических гитарах хит австралийской рок-группы AC/DC Highway to Hell (Дорога в ад - Прим. Ред.).
Участники фестиваля установили мировой рекорд по количеству людей, которые одновременно играют на электрогитаре одно и то же произведение в одном и том же месте.
Гитаристам аккомпанировала местная группа The Choirboys, которая играла на сцене и задавала ритм.
Читайте также: Toyota представила катамаран на солнечных батареях. Видео
Среди исполнивших Highway to Hell гитаристов мужчины были в большинстве, однако в толпе самодеятельных музыкантов также были женщины и дети.
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