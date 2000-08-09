» » В Лондоне авто протаранило ограду британского парламента. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Лондоне авто протаранило ограду британского парламента. Видео

В Лондоне авто протаранило ограду британского парламента. ВидеоВ результате ДТП есть пострадавшие.

Сегодня, в 09:37 утра по киевскому времени, в центре Лондона легковой автомобиль протаранил ограду вокруг парламента, в результате чего пострадали несколько велосипедистов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.

Вскоре после инцидента водителя задержали полицейские.

По словам очевидца, водитель, "похоже, сознательно сбил стоящих в очереди на светофоре велосипедистов".

Кварталы вокруг парламента оцепили сотрудники контртеррористической службы, расположенная рядом с Вестминстерским дворцом станция метро временно закрыта.

Читайте также: Катя Осадчая показала, как выглядит без макияжа

Что стало причиной ДТП, пока не сообщается.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:10 » Автор: Ирина Шевченко
     350
     0

Похожие новости по теме

В Британии авто протаранило здание ночного клуба. Видео В Британии авто протаранило здание ночного клуба. Видео

В полиции считают, что число пострадавших может еще увеличиться.

На Закарпатье копы со стрельбой задержали угонщика авто. Видео На Закарпатье копы со стрельбой задержали угонщика авто. Видео

Водитель протаранил полицейский "Приус" и едва не сбил патрульного .

Взрыв в центре Афин: есть жертвы и пострадавшие. Видео Взрыв в центре Афин: есть жертвы и пострадавшие. Видео

В результате взрыва начался большой пожар.

На гонках в Сан-Марино авто протаранило толпу зрителей: есть жертвы. Видео На гонках в Сан-Марино авто протаранило толпу зрителей: есть жертвы. Видео

Пострадали около 10 человек, один погиб.

В столице неадекватный водитель въехал в группу велосипедистов и скрылся. Видео В столице неадекватный водитель въехал в группу велосипедистов и скрылся. Видео

В результате ДТП пострадали 2 человека.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх