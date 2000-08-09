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В Лондоне авто протаранило ограду британского парламента. Видео
В результате ДТП есть пострадавшие.
Сегодня, в 09:37 утра по киевскому времени, в центре Лондона легковой автомобиль протаранил ограду вокруг парламента, в результате чего пострадали несколько велосипедистов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.
Вскоре после инцидента водителя задержали полицейские.
По словам очевидца, водитель, "похоже, сознательно сбил стоящих в очереди на светофоре велосипедистов".
Кварталы вокруг парламента оцепили сотрудники контртеррористической службы, расположенная рядом с Вестминстерским дворцом станция метро временно закрыта.
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Что стало причиной ДТП, пока не сообщается.
Сегодня, в 09:37 утра по киевскому времени, в центре Лондона легковой автомобиль протаранил ограду вокруг парламента, в результате чего пострадали несколько велосипедистов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.
Вскоре после инцидента водителя задержали полицейские.
По словам очевидца, водитель, "похоже, сознательно сбил стоящих в очереди на светофоре велосипедистов".
Кварталы вокруг парламента оцепили сотрудники контртеррористической службы, расположенная рядом с Вестминстерским дворцом станция метро временно закрыта.
Читайте также: Катя Осадчая показала, как выглядит без макияжа
Что стало причиной ДТП, пока не сообщается.
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