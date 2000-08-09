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На Филиппинах на камеру сняли "привидение" пешехода. Видео

На Филиппинах на камеру сняли "привидение" пешехода. ВидеоВодители не заметили на дороге ничего необычного.

На Филиппинах на запись камеры наблюдения на дороге попал призрак пешехода.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.

На кадрах видно, как прозрачная черная фигура появляется на тротуаре и идет по "зебре" сквозь поток машин. Никто из водителей не заметил тень.

Издание сообщает, что местные жители не раз видели черную фигуру возле этого места. Некоторые считают, что призрак мужчины может быть за что-то обиженным на это место.

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Есть также версия, что видеозаписи просто наложились одна на другую, но тогда непонятно, почему нет других "призраков" автомобилей и людей.

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 Теги: Филиппины, привидение

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Сегодня, 13:50 » Автор: Ирина Шевченко
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