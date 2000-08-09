Раздел: Видеоновости
На Филиппинах на камеру сняли "привидение" пешехода. Видео
Водители не заметили на дороге ничего необычного.
На Филиппинах на запись камеры наблюдения на дороге попал призрак пешехода.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
На кадрах видно, как прозрачная черная фигура появляется на тротуаре и идет по "зебре" сквозь поток машин. Никто из водителей не заметил тень.
Издание сообщает, что местные жители не раз видели черную фигуру возле этого места. Некоторые считают, что призрак мужчины может быть за что-то обиженным на это место.
Читайте также: Новый клип на песню Майкла Джексона стал хитом Сети. Видео
Есть также версия, что видеозаписи просто наложились одна на другую, но тогда непонятно, почему нет других "призраков" автомобилей и людей.
На Филиппинах на запись камеры наблюдения на дороге попал призрак пешехода.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
На кадрах видно, как прозрачная черная фигура появляется на тротуаре и идет по "зебре" сквозь поток машин. Никто из водителей не заметил тень.
Издание сообщает, что местные жители не раз видели черную фигуру возле этого места. Некоторые считают, что призрак мужчины может быть за что-то обиженным на это место.
Читайте также: Новый клип на песню Майкла Джексона стал хитом Сети. Видео
Есть также версия, что видеозаписи просто наложились одна на другую, но тогда непонятно, почему нет других "призраков" автомобилей и людей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
747
0
Также советуем посмотреть
- Чим Україна відрізняється від Хорватії
- На ходу переобулся: в Сети вновь потешаются над ростом Путина
- Генштаб обяжет военных волонтеров получать аккредитацию
- Какой судья будет рассматривать иск Медведчука
- Строитель нашел изощренный способ отомстить нечестному работодателю
- Кто в России главный по пенсиям
- Умора: в России устроили модный показ смирительных рубашек
- Канада поставит Украине снайперские винтовки на $770 тысяч - СМИ
- Человек по-прежнему умирает в Гулаге
- В Сети вспомнили самые нелепые оговорки Трампа
- По поводу заявления адвоката Медведчука
- И смех, и грех: в Париже посреди улиц установили писсуары
- Про цензуру фільму «Стус»
- Россия аннулировала украинские лицензии на пользование недрами в Крыму
- Мужчина придумал забавный способ заменить детям мать на празднике
- У чому секрет молодості Жаклін
- Ситуация в зоне АТО: 41 обстрел, двое раненых
- Забавные фотки водителей, переборщивших с автотюнингом
- Фотки «счастливчиков», для которых понедельник явно не задался
- Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
- Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
- Прикольные фотки людей, знающих толк в самоиронии
- Художник забавными комиксами показал, как со временем меняются отношения
- Собака покорила Twitter, предотвратив стычку котов
- F-16 над Татрами
- Сергей Елкин высмеял обвал рубля карикатурой
- Кучма – это мы
- «Охота» британки на призраков увенчалась успехом
- США: дело «серого кардинала»
- Все натуральное: на Тернопольщине для коз устроили конкурс красоты
Оставьте свой комментарий