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Обрушение автомобильного моста в Италии: кадры трагедии. Видео
В Италии рухнул автомобильный мост и похоронил десятки людей.
В итальянской Генуе обрушился автомобильный мост, по которому проходила часть автострады А10.
Об этом сообщает во вторник, 14 августа, Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
Сообщается, что рухнул пролет длиной около 100 метров. На мосту могли находиться автомобили.
Пока точных сообщений о жертвах или пострадавших нет, однако, по данным скорой помощи, десятки людей погибли. Также уже появилось видео как спасатели убирают трупы рядом с обрушившимся мостом.
Агентство ANSA пишет, что под обломками находятся по меньшей мере 10 легковых и грузовых автомобилей. Отмечается, что причиной обрушения мог стать структурный недочет.
Автомобильное движение "полностью заблокировано", пишет издание Adnkronos. Десятки автомобилей остались в тоннелях, ведущих к обрушившемуся мосту.
Мост высотой около 50 метров проходит над долиной реки, где расположены жилые дома, железнодорожные пути и промзона.
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Reuters отмечает, что конструкция была возведена в 1960-х годах. Реконструкция моста проводилась два года назад, в 2016-м.
В итальянской Генуе обрушился автомобильный мост, по которому проходила часть автострады А10.
Об этом сообщает во вторник, 14 августа, Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
Сообщается, что рухнул пролет длиной около 100 метров. На мосту могли находиться автомобили.
Пока точных сообщений о жертвах или пострадавших нет, однако, по данным скорой помощи, десятки людей погибли. Также уже появилось видео как спасатели убирают трупы рядом с обрушившимся мостом.
Агентство ANSA пишет, что под обломками находятся по меньшей мере 10 легковых и грузовых автомобилей. Отмечается, что причиной обрушения мог стать структурный недочет.
Автомобильное движение "полностью заблокировано", пишет издание Adnkronos. Десятки автомобилей остались в тоннелях, ведущих к обрушившемуся мосту.
Мост высотой около 50 метров проходит над долиной реки, где расположены жилые дома, железнодорожные пути и промзона.
Читайте также: Ева Лонгория впервые показала новорожденного сына
Reuters отмечает, что конструкция была возведена в 1960-х годах. Реконструкция моста проводилась два года назад, в 2016-м.
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