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В Одессе разгорелся скандал вокруг военной академии. Видео

В Одессе разгорелся скандал вокруг военной академии. ВидеоСвященники Московского патриархата пытались попасть в Военную академию Одессы.

Группа священников УПЦ Московского патриархата безуспешно пыталась проникнуть сегодня на территорию Военной академии Одессы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Думская.

По словам адептов МП, они намеревались совершить праздничное богослужение в храме святых Кирилла и Мефодия, расположенном в главном корпусе военного вуза.

Естественно, никто на территорию военного объекта их не пустил - в полном соответствии с уставами Вооруженных сил Украины.

Визит представителей УПЦ МП в Военную академию объясняется просто: сейчас в учебном заведении проходят базовую подготовку капелланы Вооруженных сил Украины. Представителей Московского патриархата, который поддерживает военную агрессию Российской Федерации против Украины, среди них, само собой, нет.

Между тем храм Кирилла и Мефодия сразу же после восстановления в 2005 году использовался только УПЦ МП. Верующие других деноминаций туда не допускались. Ситуация не изменилась даже после начала войны, за что командование вуза неоднократно критиковали.

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Вчера участники базового курса капелланов, представляющие УПЦ Киевского патриархата, предложили настоятелю храма протоиерею Сергию Дмитриеву открыть помещение и отслужить вместе с ними литургию. Тот наотрез отказался и покинул учебное заведение, чтобы вернуться с группой поддержки. Однако военные усмотрели в этом визите провокацию и не пустили священников дальше КПП.

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 Теги: военная академия, скандал

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Сегодня, 16:40 » Автор: Ирина Шевченко
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