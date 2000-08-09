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Потоп в США унес с собой множество автомобилей. Видео
Из-за ливней реки начали выходить из берегов.
В небольшом американском городе Литтл-Фоллс из-за непогоды сразу несколько новеньких автомобилей из дилерского центра Chrysler Jeep оказались в реке. К счастью, никто из людей не пострадал.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autonews.
В последние дни Восточное побережье США очень пострадало от сильных ливней. Многие реки вышли из своих берегов. Подобное произошло и с небольшой рекой Пекман в Литтл-Фоллс. Из-за ливней, продолжавшихся многие часы, эта река вышла из берегов. В результате под водой скрылись даже некоторые автомобили дилерского центра Chrysler Jeep Dodge.
На фотографиях и видео видно, как в воду свалился внедорожник Dodge Durango. Судя по стеклоочистителям, этот внедорожник может работать и под водой.
Читайте также: В США потоп унес жизни 13 человек
На момент появления этой новости дожди на Восточном побережье США продолжались. Многие районы всё ещё были затоплены. Синоптики говорят, что через день-два стихия отступит. О человеческих жертвах не сообщалось. Надеемся, их не будет. Пока пострадали только дома и автомобили.
В небольшом американском городе Литтл-Фоллс из-за непогоды сразу несколько новеньких автомобилей из дилерского центра Chrysler Jeep оказались в реке. К счастью, никто из людей не пострадал.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autonews.
В последние дни Восточное побережье США очень пострадало от сильных ливней. Многие реки вышли из своих берегов. Подобное произошло и с небольшой рекой Пекман в Литтл-Фоллс. Из-за ливней, продолжавшихся многие часы, эта река вышла из берегов. В результате под водой скрылись даже некоторые автомобили дилерского центра Chrysler Jeep Dodge.
На фотографиях и видео видно, как в воду свалился внедорожник Dodge Durango. Судя по стеклоочистителям, этот внедорожник может работать и под водой.
Читайте также: В США потоп унес жизни 13 человек
На момент появления этой новости дожди на Восточном побережье США продолжались. Многие районы всё ещё были затоплены. Синоптики говорят, что через день-два стихия отступит. О человеческих жертвах не сообщалось. Надеемся, их не будет. Пока пострадали только дома и автомобили.
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