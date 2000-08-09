» » Потоп в США унес с собой множество автомобилей. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Потоп в США унес с собой множество автомобилей. Видео

Потоп в США унес с собой множество автомобилей. ВидеоИз-за ливней реки начали выходить из берегов.

В небольшом американском городе Литтл-Фоллс из-за непогоды сразу несколько новеньких автомобилей из дилерского центра Chrysler Jeep оказались в реке. К счастью, никто из людей не пострадал.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autonews.

В последние дни Восточное побережье США очень пострадало от сильных ливней. Многие реки вышли из своих берегов. Подобное произошло и с небольшой рекой Пекман в Литтл-Фоллс. Из-за ливней, продолжавшихся многие часы, эта река вышла из берегов. В результате под водой скрылись даже некоторые автомобили дилерского центра Chrysler Jeep Dodge.

На фотографиях и видео видно, как в воду свалился внедорожник Dodge Durango. Судя по стеклоочистителям, этот внедорожник может работать и под водой.

Читайте также: В США потоп унес жизни 13 человек

На момент появления этой новости дожди на Восточном побережье США продолжались. Многие районы всё ещё были затоплены. Синоптики говорят, что через день-два стихия отступит. О человеческих жертвах не сообщалось. Надеемся, их не будет. Пока пострадали только дома и автомобили.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: потоп, видео, ливни

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:25 » Автор: Едгар Букмирза
     463
     0

Похожие новости по теме

В Японии тысячи людей эвакуируют из-за сильных ливней. Видео В Японии тысячи людей эвакуируют из-за сильных ливней. Видео

Метеорологи прогнозируют, что дожди, которые они назвали "историческими", могут продолжаться до воскресенья, 8 июля.

В Париже Сена вышла из берегов. Видео В Париже Сена вышла из берегов. Видео

В городе объявили тревогу.

В Варшаве транспортный коллапс из-за сильных ливней. Видео В Варшаве транспортный коллапс из-за сильных ливней. Видео

Некоторые автомобили вынуждены ехать в воде по капот.

Столицу Великобритании залило водой. Видео Столицу Великобритании залило водой. Видео

Некоторые районы Лондона подтоплены из-за ливней.

Потоп в РФ: люди плавают на матрасах прямо по улицам города. Видео Потоп в РФ: люди плавают на матрасах прямо по улицам города. Видео

Многие машины оказались под водой полностью.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх