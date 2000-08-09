» » В одной из криворожских маршруток взорвался огнетушитель. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В одной из криворожских маршруток взорвался огнетушитель. Видео

В одной из криворожских маршруток взорвался огнетушитель. Видео В результате взрыва пострадали два человека.

В криворожской маршрутке взорвался огнетушитель. Из-за этого пострадали два человека. Инцидент произошел возле остановки общественного транспорта в центре города, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 5 канал.

Во время взрыва в салоне микроавтобуса находились люди. Повреждения получили водитель и один пассажир. Человек от госпитализации отказался, а вот женщину с травмой ноги доставили на "скорой" в больницу. Обстоятельства инцидента сейчас выясняют правоохранители.

Читайте также: В Австралии 457 гитаристов установили мировой рекорд. Видео

"В результате взрыва огнетушителя была травмирована женщина 1953 года рождения. Последняя предварительно с телесными повреждениями в виде рубленой раны левого сустава была доставлена в медицинское учреждение. Данный факт зарегистрирован в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этого события", - отчиталась пресс-офицер криворожского отдела полиции Оксана Бронецкая.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: огнетушитель, взрыв

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
     177
     0

Похожие новости по теме

В Лондоне взорвался жилой дом: опубликованы кадры с места ЧП. Видео В Лондоне взорвался жилой дом: опубликованы кадры с места ЧП. Видео

Пока еще не ясно, что стало причиной взрыва.

Последствия взрыва в испанском городе Велес-Малага. Видео Последствия взрыва в испанском городе Велес-Малага. Видео

По предварительным данным, в кафе взорвался газовый баллон.

В Афганистане взорвался автомобиль: погибли трое полицейских. Видео В Афганистане взорвался автомобиль: погибли трое полицейских. Видео

Еще 12 человек в результате взрыва были ранены.

В «ЛНР» взорвался магистральный газопровод. Видео В «ЛНР» взорвался магистральный газопровод. Видео

В результате взрыва и пожара никто не пострадал.

Ивано-Франковск: мужчина взорвал гранатой собственный диван. Видео Ивано-Франковск: мужчина взорвал гранатой собственный диван. Видео

Два человека пострадали в результате взрыва.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх