В одной из криворожских маршруток взорвался огнетушитель. Видео

В результате взрыва пострадали два человека.



В криворожской маршрутке взорвался огнетушитель. Из-за этого пострадали два человека. Инцидент произошел возле остановки общественного транспорта в центре города, сообщает



Во время взрыва в салоне микроавтобуса находились люди. Повреждения получили водитель и один пассажир. Человек от госпитализации отказался, а вот женщину с травмой ноги доставили на "скорой" в больницу. Обстоятельства инцидента сейчас выясняют правоохранители.



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"В результате взрыва огнетушителя была травмирована женщина 1953 года рождения. Последняя предварительно с телесными повреждениями в виде рубленой раны левого сустава была доставлена в медицинское учреждение. Данный факт зарегистрирован в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этого события", - отчиталась пресс-офицер криворожского отдела полиции Оксана Бронецкая.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В криворожской маршрутке взорвался огнетушитель. Из-за этого пострадали два человека. Инцидент произошел возле остановки общественного транспорта в центре города, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 5 канал Во время взрыва в салоне микроавтобуса находились люди. Повреждения получили водитель и один пассажир. Человек от госпитализации отказался, а вот женщину с травмой ноги доставили на "скорой" в больницу. Обстоятельства инцидента сейчас выясняют правоохранители."В результате взрыва огнетушителя была травмирована женщина 1953 года рождения. Последняя предварительно с телесными повреждениями в виде рубленой раны левого сустава была доставлена в медицинское учреждение. Данный факт зарегистрирован в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этого события", - отчиталась пресс-офицер криворожского отдела полиции Оксана Бронецкая.



