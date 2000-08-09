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Туркменский президент продемонстрировал боевые навыки. Видео
Бердымухамедов лично поучаствовал в боевых учениях.
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично поучаствовал в боевых учениях в День пограничника, который отмечался в стране 11 августа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Он четыре раза из четырех за одно упражнение поразил мишень «в десятку», что говорит об искусном владении государственного лидера огнестрельным оружием. Кадры с учений опубликовала «Хроника Туркменистана».
По просьбе одного из действующих военнослужащих, Бердымухамедов оставил автограф на мишенях и передал на хранение в музей Государственной пограничной службы, уточнило туркменское агентство ТДХ.
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Президент Туркмении талантлив не только в военном деле. Ранее он лично на основании собственных чертежей собрал гоночную машину. В мае лидер Туркмении выиграл заезд у профессионального гонщика в ралли. Известно, что Бердымухамедов умеет неплохо играть в баскетбол, пишет стихи и даже читает рэп.
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично поучаствовал в боевых учениях в День пограничника, который отмечался в стране 11 августа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Он четыре раза из четырех за одно упражнение поразил мишень «в десятку», что говорит об искусном владении государственного лидера огнестрельным оружием. Кадры с учений опубликовала «Хроника Туркменистана».
По просьбе одного из действующих военнослужащих, Бердымухамедов оставил автограф на мишенях и передал на хранение в музей Государственной пограничной службы, уточнило туркменское агентство ТДХ.
Читайте также: В одной из криворожских маршруток взорвался огнетушитель. Видео
Президент Туркмении талантлив не только в военном деле. Ранее он лично на основании собственных чертежей собрал гоночную машину. В мае лидер Туркмении выиграл заезд у профессионального гонщика в ралли. Известно, что Бердымухамедов умеет неплохо играть в баскетбол, пишет стихи и даже читает рэп.
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