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Раздел: Видеоновости  
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В Тернополе произошла авария с мотоциклом. Видео

В Тернополе произошла авария с мотоциклом. Видео Молодой байкер въехал в ограждение.

В Тернополе в барьерное ограждение влетел 25-летний мотоциклист, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на tenews.org.ua.

Пострадавшего забрали в больницу.

Пресс-секретарь СРП в Тернопольской области Оксана Смильская сообщила, что по предварительным данным у пострадавшего черепно-мозговая травма, ушиб теменной области, множественные ссадины конечностей.

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Обстоятельства аварии устанавливаются.

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 Теги: Тернополь, ДТП

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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