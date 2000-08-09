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В Калифорнии сняли экстренную посадку самолета на дорогу. Видео

В Калифорнии сняли экстренную посадку самолета на дорогу. Видео Пилоту пришлось воспользоваться автострадой для посадки.

Легкий самолет Cessna совершил аварийную посадку на шоссе 580 в Сан-Линдро, Калифорния, в 20 километрах к востоку от Сан-Франциско, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Посадка была успешной, пилот и пассажир воздушного судна не пострадали.

На обнародованном видеоролике заметно, как лишь за несколько мгновений перед касанием самолета проезжей части в потоке машин нашлось нужное место для посадки.

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Воздушное судно не задело ни один автомобиль. Пилот пошел на аварийную посадку в связи с неполадками двигателя.

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 Теги: Калифорния, самолет

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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