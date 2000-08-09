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В Германии показали электромобиль, способный менять свою форму. Видео
Уникальный автомобиль-трансформер презентовали в Дюссельдорфе.
Немецкие автомобилисты создали электрическую модель iEV 1. Показана новинка была в Дюссельдорфе. Несмотря на то, что сейчас набирают популярность одноместные электрокары, специалисты разработали автомобиль, рассчитанный на двоих человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Новинка может трансформироваться из одноместного варианта с габаритами 78х160 см в двухместное исполнение с размерами 190х220 см. Пассажирское кресло размещено за спиной водителя и может складываться.
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Вес машины составляет всего 115 килограммов. Запас хода электромобиля составляет 60 километров, а также iEV 1 способен разгоняться до 45 км/ч. Стоимость автомобиля составляет 9 098 долларов.
Немецкие автомобилисты создали электрическую модель iEV 1. Показана новинка была в Дюссельдорфе. Несмотря на то, что сейчас набирают популярность одноместные электрокары, специалисты разработали автомобиль, рассчитанный на двоих человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Новинка может трансформироваться из одноместного варианта с габаритами 78х160 см в двухместное исполнение с размерами 190х220 см. Пассажирское кресло размещено за спиной водителя и может складываться.
Читайте также: В Калифорнии сняли экстренную посадку самолета на дорогу. Видео
Вес машины составляет всего 115 килограммов. Запас хода электромобиля составляет 60 километров, а также iEV 1 способен разгоняться до 45 км/ч. Стоимость автомобиля составляет 9 098 долларов.
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