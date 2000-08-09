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В поезде "Львов-Киев" подрались пассажиры. Видео

В поезде "Львов-Киев" подрались пассажиры. ВидеоДрака произошла из-за безбилетных пассажиров.

Сегодня, в утреннем позде Интерсити "Львов-Киев" два человека сели на места без билетов. Они утверждали, что на сайте их нет, а по факту есть свободные места. По их версии, им срочно нужно было на суд в Киев.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на nnovosti.

Это стало причиной драки и люди совершили самосуд, поскольку поезд задерживался из-за данных безбилетных пассажиров. Пассажир вытащил из вагона мужчины, а женщина-пассажирка попыталась вытащить женщину. Безбилетная пассажирка кричала, что ей вывихнули ногу.

На месте присутствовал охранник, который пытался разнять стороны конфликта.

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Задержка в движении была около 15 минут.

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 Теги: поезд, драка

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Сегодня, 11:01 » Автор: Ирина Шевченко
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