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В поезде "Львов-Киев" подрались пассажиры. Видео
Драка произошла из-за безбилетных пассажиров.
Сегодня, в утреннем позде Интерсити "Львов-Киев" два человека сели на места без билетов. Они утверждали, что на сайте их нет, а по факту есть свободные места. По их версии, им срочно нужно было на суд в Киев.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на nnovosti.
Это стало причиной драки и люди совершили самосуд, поскольку поезд задерживался из-за данных безбилетных пассажиров. Пассажир вытащил из вагона мужчины, а женщина-пассажирка попыталась вытащить женщину. Безбилетная пассажирка кричала, что ей вывихнули ногу.
На месте присутствовал охранник, который пытался разнять стороны конфликта.
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Задержка в движении была около 15 минут.
Сегодня, в утреннем позде Интерсити "Львов-Киев" два человека сели на места без билетов. Они утверждали, что на сайте их нет, а по факту есть свободные места. По их версии, им срочно нужно было на суд в Киев.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на nnovosti.
Это стало причиной драки и люди совершили самосуд, поскольку поезд задерживался из-за данных безбилетных пассажиров. Пассажир вытащил из вагона мужчины, а женщина-пассажирка попыталась вытащить женщину. Безбилетная пассажирка кричала, что ей вывихнули ногу.
На месте присутствовал охранник, который пытался разнять стороны конфликта.
Читайте также: Рейсы задержаны: белорусы подрались в аэропорту «Киев»
Задержка в движении была около 15 минут.
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