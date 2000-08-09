Раздел: Видеоновости
В США на трассе видели "летающую тарелку". Видео
Ролик был снят в американском городе Джефферсонвилл.
В американском городе Джефферсонвилл водитель снял на видео необычное транспортное средство, напоминающее летающую тарелку.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Оно ехало по дороге, а за рулем находился человек в маске инопланетянина. Ролик был опубликован на YouTube-канале ViralHog.
Транспортное средство, по всей видимости, является самодельным. Оно выполнено в стилистике 60-х город, компактное и небыстрое. В основу его положен квадроцикл или газонокосилка.
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На корпусе расположены вентиляционные отверстия, а также бутафорные гарпуны. Маловероятно, что оно отвечает требованиям безопасности для передвижения по дороге.
В американском городе Джефферсонвилл водитель снял на видео необычное транспортное средство, напоминающее летающую тарелку.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Оно ехало по дороге, а за рулем находился человек в маске инопланетянина. Ролик был опубликован на YouTube-канале ViralHog.
Транспортное средство, по всей видимости, является самодельным. Оно выполнено в стилистике 60-х город, компактное и небыстрое. В основу его положен квадроцикл или газонокосилка.
Читайте также: Популярный украинский комик впервые показал сына
На корпусе расположены вентиляционные отверстия, а также бутафорные гарпуны. Маловероятно, что оно отвечает требованиям безопасности для передвижения по дороге.
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