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В США на трассе видели "летающую тарелку". Видео

В США на трассе видели "летающую тарелку". ВидеоРолик был снят в американском городе Джефферсонвилл.

В американском городе Джефферсонвилл водитель снял на видео необычное транспортное средство, напоминающее летающую тарелку.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Оно ехало по дороге, а за рулем находился человек в маске инопланетянина. Ролик был опубликован на YouTube-канале ViralHog.

Транспортное средство, по всей видимости, является самодельным. Оно выполнено в стилистике 60-х город, компактное и небыстрое. В основу его положен квадроцикл или газонокосилка.

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На корпусе расположены вентиляционные отверстия, а также бутафорные гарпуны. Маловероятно, что оно отвечает требованиям безопасности для передвижения по дороге.

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 Теги: США, летающая тарелка

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Сегодня, 14:20 » Автор: Ирина Шевченко
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