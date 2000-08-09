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Неизвестное морское существо обнаружили на Камчатке. Видео

Неизвестное морское существо обнаружили на Камчатке. ВидеоМонстра прибило к берегу после сильного шторма.

На Камчатке нашли останки необычного волосатого существа.

О странной находке сообшила Светлана Дяденко на своей странице в Фейсбуке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

По ее словам, существо прибило к берегу после сильного шторма неподалеку от села Пахачи Олюторского района.

Женщина рассказала, что странное существо покрыто шерстью трубчатого вида. Дяденко предположила, что это какое-то «древнее существо».

Пользователи считают, что женщина нашла глобстера - неопознанную органическую массу, которую вымывает на берег водоемов. Чаще всего это полуразложившиеся останки китов или акул.

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Ученые допускают, что на берег выбросило останки кита. «Под воздействием моря, времени и различных животных, от самых мелких до крупных, кит часто приобретает причудливые формы. Это только часть кита, не целый экземпляр», - заявил он агентству.

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 Теги: морское существо, Камчатка

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Сегодня, 16:02 » Автор: Ирина Шевченко
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