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Неизвестное морское существо обнаружили на Камчатке. Видео
Монстра прибило к берегу после сильного шторма.
На Камчатке нашли останки необычного волосатого существа.
О странной находке сообшила Светлана Дяденко на своей странице в Фейсбуке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
По ее словам, существо прибило к берегу после сильного шторма неподалеку от села Пахачи Олюторского района.
Женщина рассказала, что странное существо покрыто шерстью трубчатого вида. Дяденко предположила, что это какое-то «древнее существо».
Пользователи считают, что женщина нашла глобстера - неопознанную органическую массу, которую вымывает на берег водоемов. Чаще всего это полуразложившиеся останки китов или акул.
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Ученые допускают, что на берег выбросило останки кита. «Под воздействием моря, времени и различных животных, от самых мелких до крупных, кит часто приобретает причудливые формы. Это только часть кита, не целый экземпляр», - заявил он агентству.
На Камчатке нашли останки необычного волосатого существа.
О странной находке сообшила Светлана Дяденко на своей странице в Фейсбуке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
По ее словам, существо прибило к берегу после сильного шторма неподалеку от села Пахачи Олюторского района.
Женщина рассказала, что странное существо покрыто шерстью трубчатого вида. Дяденко предположила, что это какое-то «древнее существо».
Пользователи считают, что женщина нашла глобстера - неопознанную органическую массу, которую вымывает на берег водоемов. Чаще всего это полуразложившиеся останки китов или акул.
Читайте также: Во Вьетнаме обнаружили неизвестное морское существо. Видео
Ученые допускают, что на берег выбросило останки кита. «Под воздействием моря, времени и различных животных, от самых мелких до крупных, кит часто приобретает причудливые формы. Это только часть кита, не целый экземпляр», - заявил он агентству.
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